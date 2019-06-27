قايد صالح: الرئيس القادم سيكون سيفا على الفساد والمفسدين

قال نائب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، إن الرئيس المستقبلي المنتخب، سيكون سيفا على الفساد والمفسدين.