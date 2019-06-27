إعلام: اجتماع عاجل للبرلمان التونسي وسط غموض حول الحالة الصحية للرئيس

دعا رئيس رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، رؤساء الكتل لاجتماع طارئ وعاجل بمقر البرلمان.

وبحسب إذاعة "شمس.إف.إم" المحلية، فإن الاجتماع للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بالبلاد إثر سلسلة عمليات إرهابية، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي.

ونقلت "الإخبارية" التونسية عن نائب بكتلة "الائتلاف الوطني" فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن أغلب نواب الشعب توجهوا على عجل إلى مقر البرلمان بباردو.

وأضاف أنهم "في انتظار رئيس المجلس محمد الناصر المتغيب منذ أيام بسبب وعكة صحية للإشراف على الاجتماع".

وتابع أن "الاجتماع مخصص للتداول في كل التطورات التي شهدتها البلاد منذ صبيحة اليوم".

ويتزامن انعقاد المجلس مع هجمات إرهابية، هزت العاصمة تونس، وأسفرت عن وقوع ضحايا.

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، فراس قفراش، أن حالة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حرجة للغاية لكنه ما زال على قيد الحياة، نافيا أنباء وفاته.