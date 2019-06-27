رئيس وزراء تونس: زرت السبسي في المستشفى العسكري وأنه يتلقى العناية اللازمة

قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إنه زار الرئيس الباجي قايد السبسي بالمستشفى، والتي توجه إليها في حالة حرجة في وقت سابق من اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس يتلقى الرعاية اللازمة.

القاهرة — سبوتنيك. وعبر حسابه على "فيسبوك"، كتب الشاهد، "كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية".

وتابع الشاهد، "أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية".

وأضاف "أدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين"، في إشارة لأنباء تحدثت عن وفاة الرئيس التونسي.

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، فراس قفراش، أعلن اليوم أن حالة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حرجة للغاية لكنه ما يزال على قيد الحياة.

وفي تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد المستشار الرئاسي أن حالة رئيس الدولة "مستقرّة" حتى الأن.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.