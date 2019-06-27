الجيش اليمني يصد محاولات تقدم لـ"أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك . قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "مجاميع من الحوثيين نفذت محاولات تقدم من مناطق قريبة في مديرية الجراحي نحو مواقع العمالقة في مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأكد "التصدي بقوة وحزم لمحاولات الحوثيين التقدم بعد رصدها".

وذكر أن "الحوثيين شنوا قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون عيار 120 ملم ومدفعية عيار 82 ملم، وقذائف هاوزر وبي 10 وأخرى صاروخية على مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة في مديرية حيس".

وأشار إلى تعرض "أحياء سكنية في مدينة حيس لعمليات قنص واستهداف من الحوثيين برشاشات ثقيلة عيار م.ط 23 ملم وأسلحة متوسطة عيار 14.5".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بشن الجيش اليمني قصفاً بأكثر من 24 قذيفة هاون جنوب شرقي منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

واتهمت "المسيرة"، الجيش بقنص فتى في منطقة السويق التابعة لمديرية التحيتا، مشيرةً إلى تحليق طيران التحالف بكثافة في سماء مديرية زبيد جنوب شرقي الحديدة.