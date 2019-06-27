أقر مجلس الشورى السعودي (هيئة برلمانية استشارية)، في 8 أيار/ مايو، مشروع نظام "الإقامة المميزة"، الذي يمنح الأجانب امتيازات في شأن الإقامات وتأشيرات الأقارب، فضلا عن امتلاك العقارات ووسائل النقل، وحرية دخول ومغادرة أراضي البلاد.

هذا وبدأت السلطات السعودية، يوم الأحد، بتلقي طلبات الأجانب الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، التي تتيح للمقيم مزايا عديدة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

وانطلاقا من هنا، قامت أسرة موقع "سبوتنيك" بالتعرف على ردود فعل الشارع السعودي على "الإقامة المميزة في السعودية" في شبكات التواصل الاجتماعي، ووضعت جزءا منها بين أيديكم.

مدحت المستخدمة " @iLamaAlzahrani" القرار وتمنت أن يكون خطوة جيدة لأصحاب المشاريع ويسهل لهم الطريق من خلال الاستثمارات الأجنبية.

قرار جيد ونتمنى مع هذا القرار أن يتم ازالة مايواجهه السعوديين اصحاب المشاريع الناشئة من عراقيل ويُذلل لهم الطريق حتى تصل مشاريعهم للمستثمرين الأجانب فيستثمروا بها بدلاً من الاستثمار بمشاريعهم الخاصة التي قد تنطوي على توظيف أبناء جلدتهم #الإقامة_المميزة_في_السعودية — Lama (@iLamaAlzahrani) June 24, 2019

​كما علق المستخدم "@2_rmrydw" على الإقامة المميزة بأنها سوف تجذب استثمارات مختلفة للتنويع في الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أنع أصبح للملكة ثقل اقتصادي كبير على المستوى العالمي.

#الإقامة_المميزة_في_السعودية سـ تجذب إستثمارات مختلفة للتنويع في الأنشطة الإقتصادية.



#المملكة 🇸🇦 أصبح لها ثقل إقتصادي كبير على المستوى العالمي💪🏻

.#طويق

. — ميمي❤ (@2_rmrydw) June 24, 2019

​وقال المستخدم "فيراس" إن المستثمرين الأجانب يساعدون في تحسين الدائرة الاقتصادية للمملكة، وهكذا سوف تحافظ المملكة على المستثمرين الأجانب المتواجدين حاليا في السعودية. وألحق تغريدته بصورة تبين فوائد نظام الإقامة المميزة.

المستثمرين الاجانب بيساعدون في تحسين الدائرة الاقتصادية للمملكة و ايضا راح تحافظ المملكة على المستثمرين الاجانب الموجودين بالمملكة حاليا#الإقامة_المميزة_في_السعودية pic.twitter.com/f9ZvPG1pSt — فيراس (@fyrass_alkhaldi) June 24, 2019

وأشار المستخدم "رائد العجمي" أن هذا النظام لا يؤثر على وظائف السعوديين ونظام العمل يسري على الجميع، وأضاف أن الإقامة سيتم إعطاؤها للنخبة فقط.

نظام الاقامة المميز يسمح للاجنبي ان يستثمر داخل المملكة ولا يعمل بالوظائف المخصصة للسعودين و نظام العمل يمشي على الجميع

و المميز بالموضوع انها لا تعطى الا للنخبة#الإقامة_المميزة_في_السعودية pic.twitter.com/6hF9ObMxfv — رائد العجمي (@rayid_12) June 24, 2019

وتساءل "عبد العزيز الغيث" فيما تم أخذ آراء التجار في هذه الإقامه المميزه وماهي العواقب والآثر المترتبه عليها. كما استفسر عن دور الغرف التجاريه ورؤسائها ووزارة التجاره في حمايه الأسواق والتجار.

هل تم اخذ ارآء التجار في هذه الاقامه المميزه وماهي العواقب والاثآر المترتبه عليها والتي سوف تؤثر على الكثير في اسواقنا وماهو دور الغرف التجاريه ورؤسائها ووزارة التجاره في حمايه الاسواق والتجار من مثل هذه القرارت اما انهم فقط اشكال ومظاهر.. #الإقامة_المميزة_في_السعودية — عبدالعزيز الغيث (@azoooz_979) June 25, 2019

​وقال مستخدم آخر إن القرار صائب ومدروس من الخبراء. ودعا بالتوفيق للشباب السعودي ممن يعمل تحت مهارة أجنبي.

#الإقامة_المميزة_في_السعودية الحمد لله اذا جا الاجنبي واستثمر الطبيعي راح يستورد جماعته والبلد بالاجانب راح تتقدم وتتطور في كافة المجالات قرار صائب مدروس من خبراء الله يوفق الطموحين والشاب السعودي لمن يشتغل تحت مهارة اجنبي راح يكتسب مهارة الصبر ويصقل مفهوم الكفاح كافحوا واعملوا — هدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (@DZ481DL4HWiPxzG) June 25, 2019

​بينما طلب مستخدم "سحابة" التراجه عن هذا القرار وإلغائه، قبل أن جني العواقب الوخيمة في المستقبل.

#الاقامة_المميزة_في_السعودية

اتمنى التراجع عن هذا القرار والغاءه قبل ان نجني عواقبه الوخيمه في المستقبل حينها لن ينفع التراجع

سيكون باب للتحايل والتستر والاستفادة منه بطرق ملتويه لاتخدم الا مصالح الاجنبي فقط — سحابة (@bntnajd1111) June 25, 2019

​وقال "Khalid bin nasser" إن " الوطن يقفز قفزات عظيمة يوماً بعد يوم في سبيل تحقيق رؤية هي الاخرى عظيمة و مبادرة الاقامة المميزة هي احدى المبادرات التي تحدث عنها سمو ولي العهد مسبقاً وهي تستهدف تنويع مصادر الدخل و تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار".

#الاقامة_المميزة_في_السعودية

اتمنى التراجع عن هذا القرار والغاءه قبل ان نجني عواقبه الوخيمه في المستقبل حينها لن ينفع التراجع

سيكون باب للتحايل والتستر والاستفادة منه بطرق ملتويه لاتخدم الا مصالح الاجنبي فقط — سحابة (@bntnajd1111) June 25, 2019

​وكتب " AFRICAN RAMBO" أن العديد من الدول ستصبح مدن أشباح، بعد هذا القرار (في إشارة منه إلى أن الكثير من الأشخاص والعقول ستهاجر إلى المملكة)، وبالتالي سينحصر التطور فقط في السعودية ومن ثم دبي وباقي اللإمارات.

بعد الاقامة المميزة هذي اعتقد ان كثير من الدول حتتحول لمدن اشباح مافيها احد وحتموت كثير من الدول والحياة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني سينحصر في السعودية تليها دبي وباقي الامارات فقط #الاقامه_المميزه_في_السعوديه — AFRICAN RAMBO (@ABDLRAZAK_SIRAJ) June 24, 2019

وغرد حساب "فكرة تيك" أنه في حال طبقت مثل مثل ماخططت إليه، فستنافس (السعودية) دول الخليج بنموها الاقتصادي.

#الإقامة_المميزة_في_السعودية



إذا طبقت مثل ماخططت إليه سننافس دول الخليج بنموها الاقتصادي — فكرة تيك (@fakrateck) June 24, 2019

​وأعلن حساب "جوال منطقة حائل" أن هذا النظام سيقضي على التستر التجاري، وسيساهم بضخ رؤس أموال لكافة القطاعات، وسيخفف من التحويلات النقدية للوافدين.