مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان، اليوم الخميسن "عمل إرهابي بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين نوع كوستر في منطقة راسه جسر والأخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بمحافظة كركوك، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط في المنطقة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد الذي سيطر في وقت من الأوقات على مساحات شاسعة من البلاد.

لكن التنظيم انتقل منذ ذلك الحين إلى هجمات بأسلوب الكر والفر بهدف إضعاف حكومة بغداد.

وأعاد مقاتلوه تجميع صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الشرقي، والتي تمتد من محافظة ديالى، على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وصولا إلى جنوب كركوك.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز بأن أربعة من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية لقوا حتفهم يوم الثلاثاء بعد انفجار قنبلة إلى الجنوب الغربي من كركوك.

كما فتح مسلحون مجهولون النار يوم الاثنين على قرية على بعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من كركوك فقتلوا ثلاثة من السكان.