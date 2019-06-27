"داعش" يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).
🔴 عاجل — تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس عبر موقع دعائي https://t.co/iVjctIJR3b pic.twitter.com/y4h9gVMsUL— فرانس 24 عاجل (@BreakingF24_ar) June 27, 2019
واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يتبع…
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