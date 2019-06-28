بوتين: من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا وإنعاش الاقتصاد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

موسكو — سبوتنيك: وقال بوتين خلال أجتماع دول "بريكس" على هامش قمة العشرين: "هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بفضل تقديم روسيا المساعدة الأكبر للحكومة السورية الشرعية في سوريا، أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع.

وأضاف بوتين: "في المرحلة الحالية، من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية، ومواصلة مساعدة السلطات السورية في إيصال الإمدادات الإنسانية واستعادة الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة اللاجئين".

وأختتم بهذا الصدد: "يجب أن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.