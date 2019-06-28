تسجيل
12:08 28 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    وزراء خارجية دول المقاطعة

    أول تعليق إماراتي على شهادة تليرسون حول أزمة "مقاطعة" قطر

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، خلال جلسة في الكونغرس، بشأن كواليس "مقاطعة" قطر والأزمة الخليجية.

    وقال الوزير الإماراتي إن تليرسون لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية. وذكر قرقاش، في تغريدات على "تويتر"، أن "تليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفي بها الدوحة".

    ​وتابع: "من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي".

    ​وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد ذكرت أنه وفقا للمعلومات والوثائق التي وصلتها، فإن تليرسون قال، خلال اجتماع له مع عضوين بارزين في الكونغرس الأمريكي، في مايو/ أيار الماضي، إنه كان في المملكة العربية السعودية قبل قمة الرئيس الأمريكي بالشرق الأوسط العام 2017، وأنه لم يكن على علم بارتفاع التوتر في المنطقة رغم أن الوضع كان يتصاعد.

    وأضافت الشبكة الأمريكية، وفقا للوثائق، فإن تليرسون لم يكن على علم أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استضاف مع ستيف بانون عشاء خاصا لحكام السعودية والإمارات، وفي تلك الأوقات قدم القادة الخليجيون خطة "حصار قطر".

    وأوضحت أنه عند سؤال تليرسون عن ردة فعله حول هذا اللقاء الذي جرى دون علمه؟ أجاب وفقا لما نقلته الوثائق: "أغضبني ذلك، لم يكن لي رأي، ولم تقدم وزارة الخارجية رأيها في هذا.."، وفي الوقت الذي لم يتطرق تليرسون إلى موقف كوشنر من "حصار" قطر لفت إلى أن كوشنر وبانون كان لابد لهما من معرفة حصول ذلك.

    وأوضح تليرسون أنه وإلى جانب وزير الدفاع حينها، جيمس ماتيس، لم يطلعا على إعلان بدء "المقاطعة".

    وقال: "كنت متفاجئا… اعتقد أن ماتس وأنا شعرنا أنه وبالنظر إلي والوجود الضخم لأصول وزارة الدفاع هناك، ومركزي، كان يفترض بأحد إخبارنا".

    وفي الوثائق لم يخبر كوشنر تليرسون أو أي أحد بالخارجية أنه أو عائلته تسعى للحصول على مساعدة صندوق الثروة السيادية القطري لإعادة تمويل عقار يملكونه في نيويورك، وأن هذه الجهود فشلت، إلا أنه ووفقا للوثائق، رفض تيليرسون الانخراط في دراسة توقيت ذلك، والذي إن خضع للتدقيق قد يشير إلى صلة بين "الحصار" وطلب إعادة التمويل.

    كما قال تليرسون، في اجتماعه مع المشرعين الأمريكيين وفقا للوثائق، إن كوشنر وضع خطة كاملة لسياسة أمريكا مع السعودية، وهي خطة قال تليرسون إنه أطلع عليها في وقت متأخر، وعند اطلاعه على الخطة التي تتضمن صفقات أسلحة للمملكة، وأن تليرسون اصطحب حينها مسؤولا في الخارجية الأمريكية ليطلع معه على هذه الخطة التي لم يعلم عنها شيئا.

    وقال تليرسون وفقا للوثائق إنه ليس لديه فهم "محدد" لعلاقة كوشنر والأمير محمد بن سلمان، إلا أنه لفت إلى تواصل كبير ورحلات تجمع الرجلين أحيانا.

    انظر أيضا:

    قطر تتحدث مجددا عن المقاطعة وتوجه اتهاما خطيرا إلى السعودية والإمارات (فيديو)
    قطر تذكر "دول المقاطعة" بحقائق عن إيران لا يمكن تجاوزها (فيديو)
    قطر تتلقى هجوما جديدا من "دول المقاطعة": إنه العناد وفقدان البصيرة
    ماذا قال رئيس وزراء قطر عن أزمة المقاطعة بعد عودته من السعودية
    أول تعليق رسمي من دول المقاطعة على تحفظ قطر على بيان قمة مكة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, ريكس تيلرسون, أنور قرقاش, السعودية, الإمارات العربية المتحدة, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان الجمال والمواهب الـ25 كراسا روسيي-2019 (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس سيتي هول
    حسناوات من جميع أنحاء روسيا...من هي صاحبة لقب "حسناء روسيا 2019"
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    منظومة بالانتين للحرب الإلكترونية
    منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك