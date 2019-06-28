"الهيبة والإذلال"... اختلاف تصرف ترامب مع أردوغان وابن سلمان يثير الجدل

أثار رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما رأى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة العشرين، جدلا كبيرا.

وعند التقاط الصورة التذكارية، اقترب ترامب من أردوغان ثم ضرب ذراعه بخفّة، فابتسم الزعيم التركي ولم يحرك ساكنًا، وحين أقبل ولي العهد مد ترامب يده وسلّم عليه بحفاوة واضحة، وهو ما اعتبره سعوديون إذلالا لأردوغان، ومظهرا من مظاهر الهيبة لولي عهدهم.

هيبة محمد بن سلمان جعلت ترامب يتجاهل السفيه اردوغان ويبين للعالم قوة حضور محمد بن سلمان 👌🏻🇸🇦



MBS عز وفخر 😍💚💚#محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/s5o2EjbWDH — PRESTIG (@pres_8) June 28, 2019

والعلاقة بين أمريكا وتركيا متوترة، على خلفية صفقة صواريخ "إس 400" الروسية التي أعلنت تركيا أنها ستتسلمها قريبا، وهو ما أثار غضب أمريكا التي حاولت أثناء أنقرة عن هذه الصفقة، مقابل عروض مغرية لشراء منظومة "باتريوت" بدلا منها.

#محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين

جبت لكم المقطع الكامل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي ترامب بكل تفاصيله ، ومحاولات اردوغان (أنا صديقكم) 😂

الكبير كبير يا ناس 😎 pic.twitter.com/7ZC1xUuhfX — موسى الاحمري 💗 ابو سلطان 💗 (@alahmari6000) June 28, 2019

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.