فرقة كورية تنشر صورتها إلى جانب ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية

ونشرت الفرقة الكورية "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور تظهر في إحداها برفقة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وذلك بحسب "C.N.N".
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여러분!! 비아이지가 무려 청와대 공식오찬에 초청받았습니다😊🎉 문재인 대통령과 사우디아라비아 왕세자 앞에서 아랍커버곡인 La Bezzaf를 부르고 왔어요🎶 ⠀⠀⠀ 너무 긴장이 됐지만 굉장히 뜻깊은 자리였답니다! 이게 모두 우리 비기닝들 덕분인거 아시죠?😁 ♥ 감사합니다 ♥ ⠀⠀⠀ B.I.G is invited from the Bluehouse for La Bezzaf performance. It is all because of you BIGinning! 😍 We appreciate indeed! 😀👍🏻 ⠀⠀⠀ #boysingroove #비아이지 #청와대 #saudiarabia
قد تكون حتما سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات"، للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".
وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة.
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