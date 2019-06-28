فرقة كورية تنشر صورتها إلى جانب ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية

بعيدا عن مراسم الاستقبال التي حظي بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول... فنانون كوريون يرحبون بالأمير.

ونشرت الفرقة الكورية "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور تظهر في إحداها برفقة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وذلك بحسب "C.N.N".

قد تكون حتما سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات"، للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".

وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة.