تسجيل
13:17 28 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    عبد الملك الحوثي

    الحوثي يشن هجوما حادا على دول الخليج ويصف ورشة البحرين بـ"الخيانة الكبرى"

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شن عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم جماعة "حوثيين" في اليمن، هجوما حادا على دول الخليج، واصفا ورشة البحرين بأنها "خيانة كبرى".

    ونشر موقع "أنصار الله" كلمة الحوثي، اليوم الجمعة، قال فيها إن "ورشة البحرين خطوة فاشلة من خطوات الخيانة الكبرى وهي فاشلة بإذن الله لكنها أظهرت الحق جليا عندما اجتمع الخونة في البحرين وكوشنر الصهيوني اليهودي يرسم لهم معالم صفقة العار".

    خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    وزير خارجية البحرين: إسرائيل موجودة وباقية ونريد السلام معها
    وأشار إلى أن "التبعية لأمريكا واسرائيل عند بعض الأنظمة العربية وصلت لدرجة تقديم مقدسات وأراضي الأمة هدية لهم".

    وأوضح الحوثي أن "مصير الأنظمة العربية الخائنة للأمة الخسران والندامة، فأعداء الأمة لا يقدرون أتباعهم في الأمة، فترامب نفسه يصفهم بالبقرة الحلوب ويحتقرهم ويستهزء بهم".

    وأضاف: "لا الأمريكي يقدر ولا الإسرائيلي يقدر للأنظمة العربية الخائنة اتباعها لهم، وهم فقط أدوات رخيصة لا قيمة لها، أما مصير الموقف الصحيح المفروض من الله هو الموقف الحق وعاقبته النصر بعون الله".

    كما ذكر أن "التحالف مع أمريكا وإسرائيل غدر للأمة. والسعودية والإمارات تسعى لتقديمه اتجاها صحيحا".

    وأضاف: "المطبعون يجتمعون للتآمر على الشعب الفلسطيني العزيز المظلوم، حتى بات هؤلاء يشككون في عدالة قضيته".

    كما ذكر أن "إعلاميي الأنظمة العربية الخائنة باتوا يجهرون بالسوء من القول ضد حزب الله والمقاومة الفلسطينية. فحزب الله رفع رأس الأمة عاليا بتحقيق الانتصار التاريخي على العدو الإسرائيلي".

    انظر أيضا:

    أول رد رسمي لروسيا على نتائج ورشة المنامة في البحرين
    دعوة ورسالة... أول مقابلة لوزير خارجية البحرين مع قناة إسرائيلية
    أول مذكرة برلمانية لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية بسبب مشاركتها في ورشة البحرين
    وزير خارجية البحرين: إسرائيل موجودة وباقية ونريد السلام معها
    إعلامية كويتية تهاجم قطر بسبب صورة في ورشة البحرين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, عبدالملك الحوثي, البحرين, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان الجمال والمواهب الـ25 كراسا روسيي-2019 (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس سيتي هول
    حسناوات من جميع أنحاء روسيا...من هي صاحبة لقب "حسناء روسيا 2019"
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    منظومة بالانتين للحرب الإلكترونية
    منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك