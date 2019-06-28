هوك: لدينا دليل على توجه 20 قاربا من إيران إلى المياه الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دليل على أن هناك 20 قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة.