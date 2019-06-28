الجيش الليبي يهدد السفن التركية

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه تم إصدار الأوامر لقوات الجيش باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية.

يتبع…