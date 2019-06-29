لأول مرة في التاريخ... أعضاء مجلس الأمن في زيارة للعراق

يزور أعضاء من مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، 29 حزيران/يونيو، العراق، لأول مرة في التاريخ.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم، أن رئيس المجلس، عادل عبد المهدي، استقبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، ويشكر اهتمام المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته.

ونقل المكتب الإعلامي عن أعضاء مجلس الأمن، إشادتهم بسياسة الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي، حسب البيان: "زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها ونؤكد دعمنا لسيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية".

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن الدولي: "تضحيات العراقيين وانتصارهم على "داعش" تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار، وبفتوى المرجعية الدينية العليا توحد العراقيون وبوحدتهم انتصروا على الإرهاب".