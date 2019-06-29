القوات العراقية تهزم "داعش" الإرهابي تحت الأرض (صور)

نفذت القوات العراقية، اليوم السبت، 29 حزيران/يونيو، عملية نوعية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدفت بها وكر تختبئ به خلايا "داعش" الإرهابي، تحت الأرض في نينوى، شمال البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن فوج "سوات" التابع لقيادة شرطة نينوى، يقوم بتنفيذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابية في "منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير""جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد".

وأكدت الخلية، أن العملية جرت بإسناد من طيران التحالف الدولي، موضحة، أن الوكر هو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض.

وأوضحت، قبل وصول القوة، تم قصف الوكر بضربة جوية، وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لأحد عناصر "داعش".

وأكملت الخلية، عند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق، وتم الرد بقوة على مصدر إطلاق النار، وقتل إرهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت عليه مراسلتنا، الثلاثاء، 25 يونيو الجاري، أن قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على أربعة من عناصر "داعش"، عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي 21 يونيو الحالي، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.