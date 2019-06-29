أنيس كالامار تكتب 3 تغريدات عن محمد بن سلمان

علقت أنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على لقاءات ولي 3 لقاءات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين.

واختتمت قمة العشرين، أعمالها، اليوم السبت 29 يونيو/ حزيران، في اليابان.

وكتبت كالامار 3 تدوينات على "تويتر"، وجهت فيها رسائل لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا، والملكة ماكسيما، ملكة هولندا.

"If you do not speak and do not demand justice, it suggests that you have no concerns." — Agnes Callamard, UN Special Rapporteur. https://t.co/wSyJ7Zi4Xc — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 29, 2019

وعلقت على مصافحة ترامب ومحمد بن سلمان: "عزيزي دونالد ترامب، عندما التقيت بولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هل ناقشت قتل السيد خاشقجي، التسلسل القيادي، التحقيق الفاشل، المحاكمة المغلقة"، مضيفة: "بإمكانك إحداث كل التغيير في البحث عن العدالة لجمال خاشقجي".

Dear ⁦@realDonaldTrump⁩, when you met with Crown Prince MBS, did you discuss the killing of Mr. #Khashoggi, the chain of command, the botched investigation, the closed trial? You can make all the difference in the search for #justiceforjamal https://t.co/pNP3btWnVl — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

وكتب عن لقاء ملكة هولندا مع محمد بن سلمان: "يا صاحبة السمو الملكي، عندما قدمت لمحمد بن سلمان شرف لقائك، أنا أؤمن أنك أبرزت قتل خاشقجي خارج نطاق القضاء"، مضيفة: "التحقيقات الفاشلة، وعدم التركيز على التسلسل القيادي، والمحاكمة المغلقة، أنا واثقة أنك طالبت بالعدالة لجمال".

Your Royal Highness, when you gave MBS the honor of your meeting, I trust you raised the extrajudicial killing of Mr #Khashoggi, the botched investigation, no focus on the chain of command, the closed trial. I trust you asked for #justiceforJamal https://t.co/pFT2rC9Eg3 — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

وقالت المقررة الأممية، في تغريدة ثالثة عن لقاء تريزا ماي وولي العهد السعودي: "رئيسة وزراء بريطانيا، تطلب الشفافية من الأمير السعودي في قضية خاشقجي"، مضيفة: "هذا ليس بالكثير ولكنه قد يكون أكثر مما قدمه العديد من الزعماء في قمة العشرين (G20).

وتابعت: "الصمت ليس خيارا.. العدالة لجمال".

G20: May asks Saudi prince for transparency in #Khashoggi case. This was not a lot but probably more than many other leaders present at the G20 did. #Justiceforjamal. Silence cannot be an option. https://t.co/gWjIC8iAUm — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

وأصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، يوم 19 يونيو / حزيران، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وقالت: "المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة".

On display in Osaka: The new international disorder – POLITICO https://t.co/LDPoRf0bTX — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

وأضاف التقرير : "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق"، ودعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني، كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.