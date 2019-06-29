قبل "مسيرة الأحد"... "العسكري السوداني" يوجه تحذيرا لـ"الحرية والتغيير"

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المجلس العسكري السوداني: "الحرية والتغيير" مسؤولة عن أي روح تزهق في "مسيرة الأحد"

يتبع…