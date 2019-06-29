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21:07 29 يونيو/ حزيران 2019
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    طيران الخليج

    طيران الخليج تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم الاثنين المقبل

    © AFP 2019 / STR
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (62)
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    كشف وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، محمد ثامر الكعبي، اليوم السبت، عن أن طيران الخليج ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، الاثنين المقبل.

    وأضاف أن الناقل الوطني للبحرين علق رحلاته إلى الخرطوم في وقت سابق من الشهر الحالي، نتيجة لعدم استقرار الأوضاع السياسية، الأمر الذي تسبب في إغلاق مطار الخرطوم الدولي، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" البحرينية.

    وكان محمد ثامر الكعبي أعلن في شهر نيسان/أبريل، عن وقف الرحلات الجوية على متن طيران الخليج — الناقل الوطني لمملكة البحرين إلى مطار الخرطوم الدولي احتياطا، وذلك حرصا على سلامة المسافرين.

    وأضاف الكعبي في تصريح لـ "الوطن"، أنه بعد التواصل المستمر مع طيران الخليج، أعلنت طيران الخليج، وقف رحلاتها مؤقتاً إلى مطار الخرطوم الدولي حفاظاً على سلامة المسافرين.

    وقال الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي، في شهر يونيو/حزيران الجاري، إن بعض شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها إلى مطار الخرطوم، فيما استمر بعضها برحلاته، بينما استمرت الرحلات الداخلية بصورة طبيعية.

    عصيان مدني في السودان
    © AFP 2019 / OMDOURMAN
    مطار الخرطوم يؤكد إيقاف بعض الشركات العالمية رحلاتها
    وقال المهدي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أغلقت بعض خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار الخرطوم منها طيران الإمارات والاتحاد وخطوط الطيران المصرية، فيما تواصل بعض خطوط الطيران العالمية والمحلية رحلاتها إلى مطار الخرطوم منها الإثيوبية وخطوط طيران تاركو وشركة بدر للطيران السودانيتين".

    وأكد: "استمرار رحلات الطيران داخل البلاد إلى جميع الولايات بصورة طبيعية، وأن المطار بكامل جهوزيته لاستقبال جميع الرحلات لخطوط الطيران العالمية".

    وأشار الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم إلى "وجود شكاوى من بعض المسافرين عبر مطار الخرطوم إلى دولةالإمارات بسبب إلغاء شركتي الطيران الإماراتية والاتحاد رحلاتها".

    وكانت مصادر محلية أفادت، في وقت سابق، بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

    واتهمت المعارضة السودانية في وقت سابق القوات الأمنية باقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بـ"استخدام القوة المفرطة". وذكرت مصادر طبية حكومية أن 12 قتيلا على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 60 آخرين من جراء إطلاق الرصاص في موقع الاعتصام، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، غير الحكومية، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب برصاص قوات الدعم السريع أو ما يعرف باسم "الجنجويد".

    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (62)

    انظر أيضا:

    صحيفة أمريكية: طائرات شحن من دول عربية هبطت في مطار الخرطوم وفرغت صناديق ثقيلة
    مطار الخرطوم يؤكد إيقاف بعض الشركات العالمية رحلاتها
    مصر تستأنف رحلاتها إلى مطار الخرطوم
    تصدي الجيش السوري لهجوم إسرائيلي على مطار تيفور... أزمة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم
    بالفيديو... سودانيون يعترضون طائرة سعودية في مطار الخرطوم
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    احتجاجات السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار السودان, مطار, البحرين, الخرطوم, السودان
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