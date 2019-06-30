التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة أطلقها الحوثيون تجاه عسير

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس السبت، اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في بيان بثته قناة العربية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن قوات التحالف اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير بجنوب السعودية.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، مساء السبت، شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وقال سريع، إن "سلاح الطيران المسير عاود الليلة عملياته الهجومية على مطار أبها الدولي قبل قليل بعدد من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية". وأضاف أن "العملية كانت ناجحة والإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.