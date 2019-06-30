عودة نحو 1.5 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن من الأردن ولبنان

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، اليوم الأحد، بعودة نحو 1.5 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.