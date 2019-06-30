الجيش الليبي يتصدى لهجوم نفذ بمساندة طائرات تركية مسيرة

أعلن الجيش الوطني اللليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه تصدى لهجوم وقع في محور عين زارة ووادي الربيع بمساندة طائرات دون طيار تركية في طرابلس.

ونقل موقع بوابة "الوسط" الليبي عن الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، القول إن قواته "صدت هجوما في محور عين زارة ووادي الربيع بمساندة طائرات دون طيار تركية في طرابلس".

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي أمس السبت، "كبدنا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح وسقوط نحو 26 أو 27 قتيلا في منطقتي وادي الربيع ومحور عين زارة"، لافتا إلى أن "الاشتباكات قائمة حتى الآن في محاور طرابلس".

وقال إن قوات الوفاق واصلت قصفها مدينة غريان، ووجه المسماري الشكر لأهالي مدينة غريان بعد "تقديم خدمات كبيرة لقوات القيادة العامة وحماية الجنود في منازلهم".

وتابع "تركيا تلعب دورا مشبوها في ليبيا.. وكانت تدعم الميليشيات والجماعات من تنظيم القاعدة والإخوان في معركة بنغازي وتقوم بعلاج جرحاهم".

وأضاف أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال عندما فاز بالانتخابات الرئاسية في 2014 إن فوزه ليس لتركيا فقط لكن بل هو لدول كثيرة في شمال أفريقيا"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا سبق واعترف بدعم تركي وقطري.

وتابع "تركيا تدخل في المعركة بشكل رسمي بقوات من الجيش التركي"، موضحا أن "عسكريين نظاميين أتراك يشاركون في العمليات بشكل مباشر في طرابلس، وتوصلت القيادة إلى رائد تركي يقود الطائرات المسيرة، وطاقم تركي يقوم بتدريب ستة جنود على استخدام المدرعات التركية".