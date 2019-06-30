محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام (صور)

واطلع على الصور التي تظهر مدينة هيروشيما قبل تعرضها للقصف بقنبلة ذرية وبعد ذلك في عام 1945، والدمار الكبير الذي أحدثته آنذاك.
#صور | سمو #ولي_العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام.#ولي_العهد_في_قمة_العشرين #واس pic.twitter.com/hVs7ODiMbG— واس (@spagov) June 30, 2019
كما شاهد العديد من الصور، التي تظهر تاريخ المدينة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى بعض الصور من العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.
#عاجل_واس— واس (@spagov) June 30, 2019
سمو #ولي_العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام.#ولي_العهد_في_قمة_العشرين #G20 #واس pic.twitter.com/1OB5gAVKIJ
كما أنه التقى إحدى الناجيات من الحرب والقنبلة النووية، حيث تحدثت إليه عن تجربتها قبل وبعد سقوط القنبلة الذرية.
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