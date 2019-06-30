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    درعا توقع على أطول رسالة سورية: "الجولان عربي سوري وسيبقى" (صور)

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
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    تابعت فعاليات مختلفة في محافظة درعا جمع التوقيعات على أطول رسالة تهدف لجمع 3 ملايين من مختلف المحافظات السورية توقيع من أجل تسليمها للأمم المتحدة.

    وبحسب "سانا"، شاركت جهات رسمية وحزبية وشعبية في محافظة درعا اليوم بفعالية وطنية بعنوان "يلا سوا" لتوقيع أطول رسالة حب ووفاء للجولان السوري المحتل.

    وقفة القنيطرة قرب منطقة الفصل، الجولان، سوريا 25 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Ali Hassoun
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    وكانت الفعالية انطلقت من محافظة السويداء تحت عنوان "الجولان عربي سوري وسيبقى" وحطت رحالها في درعا، ومن المخطط أن تجول مختلف المحافظات لجمع نحو 3 ملايين توقيع لتختتم بتسليم الرسالة لممثل هيئة الأمم المتحدة في دمشق.

    ونقلت الوكالة تأكيد المشاركين على عودة الجولان السوري المحتل، ويشرف على الفعالية الرحالة إحسان جاد الله النصر الذي أشار إلى أن "توقيع أطول رسالة وفاء للجولان العربي السوري رد صريح وشعبي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي".

    وكانت الفعالية انطلقت من محافظة السويداء في السادس والعشرين من شهريونيو/ حزيران الحالي.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.

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    الكلمات الدلالية:
    درعا, الجولان السوري المحتل, الحكومة السورية, سوريا
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