قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

أخلت السلطات في الكويت، سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية، في عدة تغريدات على موقع "تويتر"، قبل أيام.

ذكرت ذلك صحف رسمية كويتية، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران، مشيرة إلى إخلاء سبيله بعدما تم اتهامه بالإساءة للمملكة العربية السعودية في تغريدات على "تويتر"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق ناصر الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية، في حين قالت مصادر قانونية كويتية للصحيفة، إن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية.

وأضافت المصادر: "يعني ذلك أنه يمكن أن يخضع للمحاكمة في الأيام المقبلة".

وكتب الدويلة عدة تغريدات على "تويتر" بعد الإفراج عنه قاله فيها: "أفرجت النيابة العامة عني وكان جهاز أمن الدولة قد أحالني للنيابة، بسبب ألم بالغ أصاب الأخوة في السعودية، من تغريدة، قلت فيها (اهربي يا شاكيرا).

وأضاف: "أشكر كل الإخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع أبنائي ضباط وأفراد أمن الدولة".

من فضل الله و رحمته افرجت النيابه العامه عني و كان جهاز امن الدوله قد احالني للنيابه بسبب الم بالغ اصاب الاخوة في السعوديه من تغريدة قلت فيها اهربي يا شاكيرا اشكر كل الاخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع ابنائي ضباط و افراد امن الدوله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 30, 2019

وناصر الدويلة هو ‏محامي كويتي تخرج من الكليه العسكرية عام 1980، عمل ضابط دروع و مستشار لوزير الدفاع، قبل أن يصبح عضو مجلس الأمة الكويتي عام 2008، حسبما يذكر حسابه الرسمي على "تويتر".