أمير قطر يصدر قرارا بشأن مجلس الشورى

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا أميريا، يمدد عمل مجلس الشورى، لمدة عامين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2019 وتنتهى في 30 يونيو 2021، وقضى القرار بالعمل به من أول يوليو 2019. #قنا pic.twitter.com/WJoQRAQjPk — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 30, 2019

وقالت الوكالة: "أصدر أمير البلاد القرار رقم 27 لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى سنتين، تبدأ اعتبارا من أول يوليو / تموز 2019، وتنتهي في 30 يونيو 2021، وقضى القرار بالعمل به من أول يوليو 2019".

سمو أمير البلاد المفدى يصدر المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من ذي القعدة عام 1440هـ، الموافق للتاسع من يوليو عام 2019م.#قنا pic.twitter.com/Da6ySwhB7J — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 30, 2019

وقالت في تدوينة أخرى: "أمير البلاد يصدر المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم 9 يوليو عام 2019".