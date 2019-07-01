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03:47 01 يوليو/ تموز 2019
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    القوات الجوية الليبية

    الخطوط الجوية الليبية تعلن إطلاق سراح أحد طياريها بعد اختطافه

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية عزالدين يوسف المشنون، إطلاق سراح أحد طياري الخطوط الليبية، الكابتن نوري الأطراش عقب اختطافه على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بتاريخ 7 أيار/ مايو الماضي.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال المشنون في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكابتن نوري الأطرش وصل إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي حيث تم استقباله من قبل زملائه في شركة الخطوط الليبية بالإدارة العامة ببنغازي".

    مجلس النواب الليبي في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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    وأجاب المشنون ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" أين اختطف الأطراش ومن الجهة المسؤولة عن اختطافه، قائلا، " هذا ليس وفقا صلاحياتي هناك أسئلة محددة بوسعي الرد عليها…".

    يذكر أن الخطوط الجوية الليبية ببنغازي قد أعلنت في أيار / مايو الماضي، عن اختطاف نوري الأطرش على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية من الفندق المقيم به بالعاصمة طرابلس.

    في سياق آخر، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبلحيق في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد".

    وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

    من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك.

     

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    الخطوط الجوية الليبية, ليبيا
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