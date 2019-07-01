نتنياهو يعلق على حديث وزير خارجية البحرين عن إسرائيل (فيديو)

استشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات لوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في مستهل كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشره المتحدث باسمه، عفير جنلدمان: "إن وزير خارجية البحرين قال إن إسرائيل دولة في الشرق الأوسط وجزء من تراثنا الإقليمي".

وتابع رئيس الوزراء مقتبسا حديث الشيخ خالد بن أحمد، قائلا: "للشعب اليهودي مكان بيننا ويجب أن يصدق الجمهور الإسرائيلي أن هناك دولا تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على ذلك".

بالفيديو: رئيس الوزراء نتنياهو يرحب في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بتصريحات وزير الخارجية البحريني @khalidalkhalifa حول إسرائيل ويهاجم السلطة الفلسطينية على إصرارها على مواصلة الصراع وعلى رفض السلام. pic.twitter.com/IPxdujJ1ne — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 30, 2019

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، قال في حوار استثنائي مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن إسرائيل موجودة وباقية ونريد السلام معها، مشيرا إلى أن مؤتمر المنامة، أو ورشة البحرين يمكن وصفها بأنها مهمة للغاية.

وقال خالد بن أحمد في المقابلة التي أجريت في فندق "فورسيزونز" الفاخر بالعاصمة المنامة: "يمكن وصف ورشة البحرين بأنها محرك رئيسي للأحداث في الشرق الأوسط مثلها مثل اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1978 بين إسرائيل ومصر، وعلى الجميع أن يدعم بحزم حق إسرائيل في الوجود". وتابع: "بقدر ما كانت كامب ديفيد 1 واحدة من أهم المحركات التي حركت الأحداث في الشرق الأوسط، يمكن أن تكون ورشة البحرين، وإذا نجحنا وبنينا عليها وجذبنا الانتباه إليها، أعتقد أنها ستكون ثاني أهم محرك للأحداث في تاريخ الشرق الأوسط".

وعقدت أعمال "ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، التي يطرح خلالها، بحسب مراقبين، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تطرحها الولايات المتحدة لحل النزاع بين الجانبين.

وتشارك في أعمال الورشة مصر والأردن والسعودية والمغرب والولايات المتحدة إلى جانب مملكة البحرين الدولة المضيفة، فيما يغيب الجانب الفلسطيني الذي اعتبر إقامة المؤتمر تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة لحل النزاع مع إسرائيل، وكذلك مبدأ حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.

ويهدف المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، إلى جمع حوالي 50 مليار دولار أمريكي، على مدى 10 سنوات، لدعم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الجانب الأمريكي أنه، من خلال جمع الأموال في المؤتمر، يمكن توفير مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وإنشاء ممر نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين من قبل إسرائيل، منذ العام 1967.