الجيش الليبي يحذر المدنيين: ضربات عسكرية مكثفة على أهداف في طرابلس

أطلق الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى المدنيين، من أنه يستعد لشن ضربات عسكرية مكثفة على أهداف طرابلس.