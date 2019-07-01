تسجيل
14:30 01 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    جامعة الدول العربية

    "دفاع النواب الليبي" تطالب بعقد جلسة طارئة للجامعة العربية بشأن تركيا

    © AFP 2019 / Khaled El-Shahed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال النائب طلال ميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن اللجنة ستقدم مذكرة رسمية بطلب عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

     

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث ما وصفه بـ "التدخل التركي" في ليبيا، واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد التدخل التركي. 

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    الجيش الليبي يحذر المدنيين: ضربات عسكرية مكثفة على أهداف في طرابلس

    وأكد الميهوب أن المدنيين الأتراك ليسوا مستهدفين، وأن الأمر ينطبق على كل من يهدد أمن ليبيا والليبيين، وعمليات نقل الأسلحة أو المشاركة في القتال أو إدارة العمليات في طرابلس. 

    في ذات الإطار قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن إعلان حالة النفير العام في ليبيا، تبعه العديد من الإجراءات على الأرض. 

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن جميع الأسلحة في الجيش والجهات الأمنية الأخرى في حالة طوارئ، وأن التدخل التركي بأي طريقة أصبح متوقعا، وأن الجيش الليبي مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا خلال الفترة المقبلة. 

    وأوضح أن لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت البرلمان بتوجيه دعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لبحث التصريحات التركية التي تحدثت فيها عن التدخل في ليبيا واستهداف قوات الجيش الليبي. 

    وأشار إلى أن المدنيين الأتراك المقبوض عليهم يجرى التحقيق معهم، وأنه حال عدم تورطهم في أي أعمال سيفرج عنهم، ومن الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم، وأن من يثبت تورطه في أي أعمال تضر بليبيا سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش
    إطلاق سراح المختطفين 

    أطلق الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

    وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

    وكانت الخارجية التركية دعت، مساء الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

     

    انظر أيضا:

    إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش
    بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا
    "النواب الليبي" يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء ليبيا
    أردوغان يرد على تهديد حفتر باستهداف الطائرات التركية في ليبيا
    المسماري: أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا
    ميركل تبحث مع ترامب ليبيا والوضع حول إيران وقضايا التجارة
    الدفاع والأمن القومي في ليبيا: لن نتهاون مع من خانوا الجيش في غريان
    مسؤول: روسيا قد تصبح المنصة الرئيسية لحل الأزمة في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    مجلس النواب الليبي, العالم العربي, العالم, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    طالبات خريجات أكاديمية إيفانوفو لإطفاء الحرائق والإنقاذ التابعة لدائرة الإطفاء الحكومية الروسية خلال مراسم الاحتفال بالتخرج
    موجة حر تضرب أوروبا و"سكامب ترامب" أقبح كلب في العالم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عما يدور الحديث بين ترامب مع بوتين
    عما يدور الحديث بين ترامب وبوتين
    منظومة بالانتين للحرب الإلكترونية
    منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك