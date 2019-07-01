الإعلان عن زيارة لوزير خارجية إسرائيل إلى الإمارات

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، مسؤولين إماراتيين بأبو ظبي، حيث ناقش معهم العلاقات بين البلدين والملف الإيراني.

القدس — سبوتنيك . وبحسب "القناة الـ13" الإسرائيلية، فإن "وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، زار أبو ظبي يوم أمس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، والتقى عددا من المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي، وبحث معهم الملف الإيراني والعلاقات بين البلدين".

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج.

وعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المواصلات والشؤون الاستراتيجية يسرائيل كاتس، من حزب الليكود قائما بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك في فبراير/ شباط الماضي.

وصل يسرائيل كاتس إلى الكنيست لأول مرّة في العام 1988، وقبل ثمانية أشهر من انتخابات 1999 المبكرة، في اعقاب استقالة أحد النواب، وجرى انتخابه في كافة الانتخابات اللاحقة.

הותר לפרסום: שר החוץ ישראל כ״ץ ביקר באבו דאבי במסגרת ועידת האו״ם לענייני סביבה. pic.twitter.com/IypnMscqZ9 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 1, 2019

تولى في حكومة أريئيل شارون 2003- 2006 حقيبة الزراعة، إلا أنه كان من ضمن مجموعة نواب الليكود المتمردين على رئيس الحزب أريئيل شارون، لطرحه خطة اخلاء مستوطنات قطاع غزة.

وتولى في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013 حقيبة المواصلات، وبقي يحمل هذه الحقيبة أيضا في الحكومة التالية لبنيامين نتنياهو، من العام 2013.