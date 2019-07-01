وزير خارجية بريطانيا يحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

حث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إيران على تجنب اتخاذ أية خطوات إضافية بعيدا عن الاتفاق النووي.

وأكد هانت، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وستستخدم كل الطرق الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.

Deeply worried by Iran’s announcement that it has broken existing nuclear deal obligations. UK remains committed to making deal work & using all diplomatic tools to deescalate regional tensions. I urge Iran to avoid any further steps away from JCPoA & come back into compliance. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 1, 2019

وقال "أشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها أخلت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف "بريطانيا ستبقى ملتزمة بالاتفاق، وستستخدم كل الطرق الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، ونحث إيران على تجنب اتخاذ أية خطوات إضافية بعيدة عن خطة العمل المشتركة، وعلى الالتزام بها".