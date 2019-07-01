برلماني سوري يدعو البرلمانات إلى توحيد الجهود لمكافحة التضليل الإعلامي

دعا عضو البرلمان السوري، عارف الطويل، البرلمانات إلى توحيد جهودها لمكافحة التضليل الإعلامي، مقترحاً توثيق المعلومات حول الأخبار الزائفة.

موسكو — سبوتنيك. وقال الطويل خلال كلمة ألقاها في المنتدى البرلماني الدولي الثاني في موسكو "أدعو كافة البرلمانات إلى توحيد الجهود في مكافحة التضليل والأخبار الزائفة حيث أقترح أن يجري توثيق المعلومات فيما يخص الأخبار الزائفة التي تطالُ بُلدانَنا جميعاُ وأن يجري وبشكل دوري تبادلْ هذه المعلومات بين البرلمانات مما يساهم بكشف الجهات والطرق التي يتبعونها".

وأكد البرلماني أن "ما حدث في بلدي سوريا هو مثال شديد الوضوح عن ما تفعله حروب وسائل الإعلام والأخبار الزائفة".

وأوضح "قبل بدء إطلاق النار في الحرب على سوريا، تم إطلاق حملات إعلامية منظمة من قبل وكالات أنباء عالمية معروفة وذات انتشار وتأثير واسع توجد مكاتبها الرئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، ومحطة الجزيرة في قطر".

وتابع قائلاُ "اتخذت بعض الدول العظمى قرارات وعقوبات غير عادلة أهمها إيقاف بث المحطات التلفزيونية السورية عبر الأقمار الصناعية، وحجبت مواقع الصحافة الإلكترونية السورية ومنعت وصولها إلى الخارج، وهذه الحملات الإعلامية المكثفة والموجهة للداخل السوري نتج عنها عنف لم تشهد سوريا له مثيلاً في تاريخها الحديث".

هذا وانطلقت اليوم الإثنين، أعمال الدورة الثانية للمنتدى الدولي "التنمية البرلمانية" في العاصمة الروسية موسكو، بمبادرة من مجلس الدوما الروسي، الذي يجري ما بين 1-2 تموز/ يوليو.

وتشارك في المنتدى نحو 130 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف المنتدى إلى البحث عن حلول تشريعية فعالة والاستجابة للتحديات العالمية.

ويتضمن برنامج المنتدى قضايا دولية حالية كالأمن والاستقرار والدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وآفاق عمل المؤسسات البرلمانية، والشباب والسياسة البيئية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.