المقداد محذرا إسرائيل: لا تطمئنوا فقد تغير دمشق طريقتها في الرد مستقبلا

وقال المقداد إن على إسرائيل ألا تطمئن، إذ قد تغير دمشق طريقتها في الرد مستقبلا.



