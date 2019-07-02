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15:10 02 يوليو/ تموز 2019
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    قصف الجيش الليبي على طرابلس

    خبير عسكري: توجيه ضربات عسكرية على طرابلس تتجنب المدنيين يحتاج إلى أسلحة "رأس الدبوس"

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    أكد فايز الدويري الخبير الاستراتيجي والعسكري أن التهديد بالهجوم على طرابلس من قبل الجيش الليبي هو رد فعل متسرع على خسارة غريان الاستراتيجية وتراجعه باتجاه السبيعة، مشيرا إلى أن حفتر يرسل رسالة إلى العالم خاصة تركيا أن بمقدوره أن يفعل شيئاً ما يعوض هذه الخسارة.

    وأشار الدويري إلى أن تحاشي المدنيين في أي ضربة متوقعة على طرابلس أمر مستبعد لأنه يحتاج لتقنيات متطورة عسكريا لا يمتلكها جيش مثل الجيش الليبي، وهي أسلحة ذات تقنيات يطلق عليها أسلحة "رأس الدبوس" سبق أن استخدمها الجيش الأمريكي فى هجومه على بنما.

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
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    وتوقع الدويري أن تظل معركة طرابلس هكذا معركة استنزاف من الجانبين ذات طابع استاتيكي إلا إذا شهدت تدخلا إقليميا ما، مشيرا إلى أن التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق ليس من شأنه تغيير المعادلة لأنه تدخل محدود ويقابله تدخل إماراتي فرنسي سعودي مصري لا يرجح أحدهما الآخر.

    وكان قائد عسكري بالجيش الوطني الليبي قد أعلن أن القوات ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس، وحث السكان على الابتعاد عن معسكرات "الميليشيات" والمواقع العسكرية.

    وأضاف القائد العسكري محمد منفور أن الحملة تأتي بعد "استنفاد كل الوسائل التقليدية" في إطار السعي إلى "تحرير" طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الليبي, العالم العربي, العالم, ليبيا
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