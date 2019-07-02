مديرة الإعلام باليونيسيف: واحد من كل 5 أطفال في الشرق الأوسط بحاجة إلى مساعدات إنسانية

قالت مديرة الإعلام في مكتب اليونسيف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوليت توما، إن اتفاقية حقوق الطفل تنص على عدم أحقية أي طرف باستخدام الأطفال بأي شكل من الأشكال في القتال ليس فقط بشكل مباشر، لكن أيضا أي أدوار داعمة للأعمال القتالية.

وأشارت توما في حديث مع برنامج "أضواء وأصداء" على راديو "سبوتنيك" إلى أن استغلال الأطفال في الحروب يعتبر جريمة حرب وخرق للحقوق الأساسية للأطفال.

وأكدت مديرة الإعلام في مكتب اليونيسيف الإقليمي أن كافة أطراف النزاع تكون مسؤولة عن تجنيد الأطفال، وهو مخالفة ضد القانون الإنساني الدولي وخرق من الست خروقات الخطيرة ضد الأطفال ويتعين أن يتوقف.

وحول الجهات المنوطة بحماية الأطفال، قالت توما إن اليونيسيف توثق التقارير التي تصل وتتحقق منها وتقدم المساعدات الإنسانية للأطفال وهناك هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة تختص بموضوعات المسائلة والنتائج، موضحة أن واحد من كل خمسة أطفال بالمنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية وعددهم في تزايد يوما بعد يوم.

يذكر أن أكثر من تسع قوات حكومية وخمسة وخمسين جماعة مسلحة ضالعة في الانتهاكات الخاصة باستخدام الأطفال في الحروب، ولم تعد جهود منظمة اليونيسيف أو الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل قادرة على احتواء الظاهرة خاصة مع انفلات زمام الأمور في فترات الحروب.