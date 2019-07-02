الملك سلمان يقيم نتائج ما فعله ولي العهد في قمة العشرين

رأس الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بقصر السلام في جدة.

وأطلع الملك أعضاء المجلس على تفاصيل الاتصالين اللذين أجراهما بالرئيس العراقي والرئيس الكازاخي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأطلع المجلس على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الـ14 لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية، وكان على رأس وفد المملكة بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وثمن مجلس الوزراء الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي أمام القمة، وتأكيدها على "تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة".

وشكر المجلس دولة اليابان على تقديمها حسن الاستضافة للقمة.

وأطلع المجلس، على نتائج مباحثات ولي العهد مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، ومباحثاته مع الإمبراطور الياباني.