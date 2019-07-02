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22:45 02 يوليو/ تموز 2019
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    مطار أبها الدولي في السعودية

    خبير سعودي يوضح كيف وصلت طائرات "الحوثيين" إلى مطار أبها

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    قال اللواء شامي الظاهري، الخبير الأمني والاستراتيجي السعودي، إن قصف "الحوثيين" لمطار أبها هو عمل إرهابي، لا تأثير له، وهذه هي المرة الثالثة، التي تأتي في جنح الليل وتمثل تحد صارخ.

    وأضاف الخبير الأمني والاستراتيجي، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن إيران مختنقة داخليا وخارجيا، وتحريك أذرعها الإرهابية في المنطقة هو رسالة للعالم بأننا مازلنا على قيد الحياة، وكذلك "حزب الله" اللبناني، في مرحلة اختناق وانحسار من جانب القوات الإسرائيلية والأمريكية والقوات الروسية أيضا، التي لا ترغب في وجود قوات إيرانية ولا "حزب الله" داخل سوريا. 

    طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية
    © AP Photo / Hassan Ammar
    رد عسكري عنيف بعد قصف مطار أبها السعودي
    وتابع الظاهري "ضرب المنظمات الإرهابية الإيرانية لسفارة مملكة البحرين في العراق، كان له تأثير كبير على الحكومة الشرعية، لذلك لم يبق أمام إيران إلا منفذ واحد فقط وهم (الحوثيين)، وعملية قصف مطار أبها هي رسالة إيرانية موجهة ومركزة من جانب (الحوثيين).

    وأضاف "هذه الرسالة مفادها بأننا قادرون على العمل واستهداف المنشآت والأهداف المدنية المحصنة من قبل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مما يجعلها جريمة حرب".

    وحول إمكانية توسيع "الحوثيون" لعملياتهم العسكرية داخل الأراضي السعودية واستهدافاتهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال قال الظاهري: "في الحقيقة عمليات الحوثيين هي بتوجيه من إيران والمنظمات الإرهابية وهم يقومون بتلك العمليات من أماكن العلم والمساجد والمستشفيات والمدارس، والمطلوب الآن هو تكثيف الجزء الاستخباري البشري داخل اليمن والمنطقة الجنوبية بالمملكة، لأنه لا بد أن هناك إعادة توجيه للطائرات المسيرة الحوثية ليتم توجيهها إلى مطار أبها، الذي تكرر استهدافه أكثر من مرة".

    وناشد الخبير الأمني، اليمنيين بضرورة مساعدة أجهزة الاستخبارات من أجل اكتشاف المندسين من "الحوثيين" وغيرهم حتى لا يكونوا عنصر توجية للطائرات والصواريخ الحوثية لأهدافها داخل المملكة العربية السعودية.

    وقال الظاهري "نؤكد على تكاتف المجتمع الدولي وتواطئه مع "الحوثيين" ومن ورائهم إيران، على الاستمرار في تلك العمليات، وإن لم نقطع أياديهم في الحديد فلن يتوقفوا".

    مطار أبها الدولي
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    إصابة 9 مدنيين في الهجوم الحوثي على مطار أبها
    وطالب الظاهري قوات التحالف بتكثيف العمليات على صعدة والحديدة والموانئ، وأن تتعاون تلك القوات مع القوات الموجودة في تلك المناطق من أجل حصارهم أمنيا ومعلوماتيا. 

    وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إصابة تسعة مدنيين في الهجوم، الذي نفذته جماعة "أنصار الله" على مطار أبها الدولي، مؤكدا أن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة.

    وأشار المالكي إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها ومسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة دون طيار (مسيره)"، على حد تعبيره".

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

    وأسفر الصراع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

    انظر أيضا:

    هيومن رايتس ووتش: استهداف الحوثيين لمطار أبها "جريمة حرب واضحة"
    أول تعليق إماراتي على استهداف "الحوثيين" لمطار أبها
    بعد ساعات من قصف مطار أبها... أربعة صواريخ تستهدف قوات سعودية في المملكة
    رد عسكري عنيف بعد قصف مطار أبها السعودي
    إصابة 9 مدنيين في الهجوم الحوثي على مطار أبها
    بعد الهجوم على جازان... هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, قصف, مطار أبها, الحوثيين, السعودية, اليمن
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