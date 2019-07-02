قطر تبرم اتفاقا مع "هواوي"

أبرم المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، اتفاق شراكة مع "هواوي"، لعرض المقاصد السياحية في البلاد من خلال تقنيات عملاق التكنولوجيا الصينية بهدف جذب مزيد من السائحين من الصين، التي تعد أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

القاهرة — سبوتنيك. وفي إطار الشراكة الجديدة، قام طاقم التصوير في "هواوي" بزيارة قطر، لالتقاط صور للمعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد لتعريف الشعب الصيني بالمقاصد السياحية في قطر.

وتفتتح "هواوي" لمدة أسبوعين، متجرا جديدا في شنغهاي يحمل الطابع القطري، تتحول من خلاله حملة التسويق الالكترونية إلى تجربة حية لعملاء الشركة الصينية.

المجلس الوطني للسياحة يعلن عن إبرام شراكة مع شركة /هواوي/ الصينية، بهدف جذب المزيد من الزوار إلى دولة قطر من الصين التي تعد أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 2, 2019

ويقدم المتجر، الذي تم تصميمه على الطراز القطري، شاي الكرك التقليدي والتمور، ويعرض وردة الصحراء التي تشتهر بها صحراء قطر، إلى جانب لمسات فنية مختلفة تحتفي بالموروث الثقافي للبلاد.

ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو التي التقطتها عدسة هاتف "هواوي بي 30 برو"، في قطر، بالإضافة إلى فيديو الحملة الترويجية العالمية التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة تحت عنوان "قطر: أصالة التجربة" على شاشات المتجر.

وافتتح المجلس الوطني للسياحة، في عام 2017، مكاتب تمثيلية له في بكين وجوانجتسو وشانغهاي وتشنجدو، لتنفيذ برامج التسويق والتواصل المصممة خصيصاً للسوق الصينية.

وبحسب تقارير إعلامية قطرية، شهد عام 2018 زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 38 بالمئة، مقارنة بالعام السابق.