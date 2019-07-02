تسجيل
17:42 02 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية

    قطر تبرم اتفاقا مع "هواوي"

    © AP Photo / Andy Wong
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أبرم المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، اتفاق شراكة مع "هواوي"، لعرض المقاصد السياحية في البلاد من خلال تقنيات عملاق التكنولوجيا الصينية بهدف جذب مزيد من السائحين من الصين، التي تعد أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

    القاهرة — سبوتنيك. وفي إطار الشراكة الجديدة، قام طاقم التصوير في "هواوي" بزيارة قطر، لالتقاط صور للمعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد لتعريف الشعب الصيني بالمقاصد السياحية في قطر.

    وتفتتح "هواوي" لمدة أسبوعين، متجرا جديدا في شنغهاي يحمل الطابع القطري، تتحول من خلاله حملة التسويق الالكترونية إلى تجربة حية لعملاء الشركة الصينية.

    ويقدم المتجر، الذي تم تصميمه على الطراز القطري، شاي الكرك التقليدي والتمور، ويعرض وردة الصحراء التي تشتهر بها صحراء قطر، إلى جانب لمسات فنية مختلفة تحتفي بالموروث الثقافي للبلاد.

    ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو التي التقطتها عدسة هاتف "هواوي بي 30 برو"، في قطر، بالإضافة إلى فيديو الحملة الترويجية العالمية التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة تحت عنوان "قطر: أصالة التجربة" على شاشات المتجر.

    وافتتح المجلس الوطني للسياحة، في عام 2017، مكاتب تمثيلية له في بكين وجوانجتسو وشانغهاي وتشنجدو، لتنفيذ برامج التسويق والتواصل المصممة خصيصاً للسوق الصينية.

    وبحسب تقارير إعلامية قطرية، شهد عام 2018 زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 38 بالمئة، مقارنة بالعام السابق.

    انظر أيضا:

    ترامب يقول إنه سيبحث مع الرئيس الصيني العقوبات الأمريكية ضد "هواوي"
    الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع ترامب وشي
    بعد تقرير بلومبرغ... هواوي تنفي تعاونها مع الجيش الصيني
    وكالة: موظفون من هواوي تعاونوا مع الجيش الصيني في مشروعات بحثية
    الكلمات الدلالية:
    هواوي, الصين, السياحة, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اختبارات التأهيل لـ الحق في ارتداء قبعة المارون بين الأفراد العسكريين والعاملين في وحدات القوات الخاصة في منطقة سيبيريا في مركز غورني للتدريب في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يونيو 2019
    رائدا فضاء روسي وأمريكي سيقومان برحلة فضاء حول الأرض
    رائدا فضاء روسي وأمريكي يقومان برحلة فضاء حول الأرض
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك