تسجيل
18:12 02 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الشرطة العراقية على طريق الأنبار

    بعد اقتحام سفارة البحرين... ما حقيقة تحرك العراق بعد تهديد بعثات دبلوماسية أخرى

    MOADH AL-DULAIMI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت لجنة الأمن النيابية، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء عن إعلان إنذار أمني لتعزيز أمن المناطق التي تحتوي على مقار لبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية في بغداد، بعد ورود تهديدات عقب اقتحام سفارة البحرين في بغداد، الخميس 27 يونيو/ حزيران الماضي.

    قال عضو اللجنة كاطع الركابي، إنه "لا صحة لهكذا أنباء على الاطلاق"، مبيناً "لدينا أمن واستخبارات والمخاوف على المستوى الأمني للسفارات في كل مكان وينبغي أن نكون بحذر وهذه الدعايات الهدف منها جعل المواطن في قلق دائم"، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

    مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي محمد الحكيم 30 يناير/ كانون الثاني 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    تفاصيل مكالمة وزير الخارجية العراقي مع نظيره البحريني بعد اقتحام السفارة
    ونفى الركابي، "وجود مخطط لاستهداف السفارات"، معتبراً، "ترويج أي شيء بخصوصه محاولة لزعزعة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة العراقية بعد الانفتاح الذي شهدته العلاقة بين العراق والمحيط الإقليمي والدولي".

    وأضاف أن "المعلومات التي أشير إلى أن مواقع إخبارية عراقية تداولتها توضح أن هناك حرية منفلتة بنقل المعلومة دون التحقق منها، إذ يجب أن تكون هناك أمورا غير قابلة للتداول والنشر، ونحن في العراق لا يوجد (سر) على كل المستويات، إذ يتم تسريب المعلومات عبر السياسي والصحفي على حد سواء"، مؤكداً أن "الأنباء حول تهديد السفارات غير صحيحة على الإطلاق".

    وكانت بعض وسائل الإعلام المحلي، أشارت إلى إصدار أوامر بالشروع في تطبيق إجراءات مشددة في محيط السفارات ببغداد، مدعمة بخطط لمكافحة أي حوادث مشابهة لما حصل مع السفارة البحرينية التي اقتحمها متظاهرون قبل أيام.

    يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور في ‍‍بغداد مساء الخميس 27 يونيو/ حزيران،احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما أعلن وزير الداخلية العراقي، صباح الجمعة، اعتقال 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين في بغداد، وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق.

    انظر أيضا:

    إعلام: أول تحرك من السعودية بعد تقارير عن قصفها بطائرات أقلعت من العراق
    هل انخرط العراق في "دول المحور" بشكل نهائي وتخلص من سطوة واشنطن
    أول تعليق من السعودية على اقتحام سفارة البحرين في العراق
    العراق... إصابات واعتقالات بصفوف متظاهرين مطالبين بتحسين الخدمات بالبصرة
    العراق يشهد زيارة هي الأولى من نوعها في التاريخ
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, بعثات دبلوماسية, حماية, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اختبارات التأهيل لـ الحق في ارتداء قبعة المارون بين الأفراد العسكريين والعاملين في وحدات القوات الخاصة في منطقة سيبيريا في مركز غورني للتدريب في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يونيو 2019
    رائدا فضاء روسي وأمريكي سيقومان برحلة فضاء حول الأرض
    رائدا فضاء روسي وأمريكي يقومان برحلة فضاء حول الأرض
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك