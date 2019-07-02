الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة الكسارات جنوب طرابلس

كما أشار البيان إلى أن "قوات الجيش الليبي أوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى من بينهم المرتزقة".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".