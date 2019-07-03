وكالة: ضربة جوية تصيب مركز احتجاز للمهاجرين في إحدى ضواحي العاصمة الليبية

قال مسؤول إن ضربة جوية نفذت في وقت متأخر اليوم الثلاثاء وأصابت مركز احتجاز للمهاجرين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول الذي يعمل في إدارة مكافحة الهجرة غير المشروعة التي تدير المركز إن هناك خسائر في صفوف المهاجرين، بحسب رويترز.