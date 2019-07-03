"أنصار الله": منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة

كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن عن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

قال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن منظومة صاروخية يمنية جديدة دخلت الخدمة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها خلال افتتاح معرض يحمل اسم "الشهيد الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية".

ونقلت قناة "المسيرة" ، التابعة للجماعة، عن سريع القول إن "بنك أهداف قواتنا يشمل أهدافا حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الاستراتيجية لدى العدو منشآت وأنابيب النفط".

وقال "قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"، مضيفا "نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي".

وتابع موجها حديثه لقوات التحالف العربي "أنتم تقاتلون شعبا حرا لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حريته وشعبنا قدم قوافل من الشهداء خلال معارك التحرر التاريخية".

وأضاف "لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.