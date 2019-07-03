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    امرأة تطل من نافذة قطار في ضواحي دمشق، سوريا 12 سبتمبر/ أيلول 2018

    اجتماع في طهران لربط إيران وسوريا والعراق بخطوط سكك حديدية

    © REUTERS / Marko Djurica
    العالم العربي
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    ناقش مسؤولون من دول العراق وسوريا وإيران، اجتمعوا في طهران مشروع ربط الدول الثلاث بخطوط سكك حديدية.

    وحضر من الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية نجيب الفارس، ومن الجانب الإيراني سعيد رسولي، مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، ومن الجانب العراقي جواد كاظم،  مدير الشركة العراقية لسكك الحديد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". 

    قطار دمشق البخاري يشق طريقه إلى الهامة
    © Sputnik . Feda Shahin
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    وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت وتنمية الاستيراد والتصدير بين البلدان الثلاثة.

    وأعلن المسؤول الإيراني أنه تمت مناقشة مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط. 

    وأشار إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.

    من جانبه نوه مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية السورية إلى أن دمشق تدرك أهمية الربط بين البلدان الثلاثة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بينها.

    ومن جهته طالب نائب وزير الطرق الإيراني خير الله خادمي الذي حضر الاجتماع الثلاثي بالإسراع في البدء بتنفيذ مشروع ربط مدينتي شلمجة والبصرة والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق في آذار 2019.

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