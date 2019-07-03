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14:04 03 يوليو/ تموز 2019
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    علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري

    عبد العال: مصر بموقعها الجغرافي تلعب دورا في تطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا

    © Sputnik . Владимир Федоренко
    العالم العربي
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    أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأربعاء، أن مصر بموقعها الجغرافي وثقلها السكاني تلعب دورا في دعم وتطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا.

    موسكو — سبوتنيك. وقال عبد العال، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني الذي يجري في موسكو: "مصر بثقلها السكاني، وموقعها في أفريقيا، وتواجد أكبر ممر مائي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، لها اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا، كل هذه العوامل، أعتقد أنها ستلعب دورا لدعم وتطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية وأفريقيا".

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    وأوضح رئيس مجلس النواب المصري، أنه "بالنسبة لمصر حاليا فهي رئيس الاتحاد الأفريقي، فلابد أن تكون حاضرة في هذا المنتدى الدولي الثاني [للتطوير البرلماني] "أفريفيا — روسيا"، روسيا لها علاقات طيبة مع مصر، وعلاقات في كافة المجالات وتنسيق سياسي على مستوى عالي بين القيادتين السياسيتين بين البلدين، وأيضا تعاون اقتصادي كبير جدا، وهناك تعاون عسكري وتعاون في كل المجالات أيضا".

    وتابع قائلا:

    هناك تنسيق بحل مشاكل المنطقة بالطرق السلمية، باعتبار مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي، فوضعت محددات معينة، لتطوير القارة الأفريقية، وهذا المنتدى يكون فرصة لعرض وجهة نظر مصر حول المشاريع التي تحتاجها في أفريفيا سواء بالبنية الأساسية وسواء في التعليم أو التكنولوجيا وفي المحافظة على المناخ، كل هذه الأمور كانت معروضة في المؤتمر.

    هذا وينظم أعمال الدورة الثانية للمنتدى الدولي "التنمية البرلمانية" بالعاصمة الروسية موسكو، بمبادرة من مجلس الدوما الروسي، الذي يمتد ما بين 1-2 تموز/ يوليو.

    ويشارك بالمنتدى حوالي 130 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف المنتدى إلى البحث عن حلول تشريعية فعالة والاستجابة للتحديات العالمية.

    ويتضمن برنامج المنتدى قضايا دولية حالية كالأمن والاستقرار والدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وآفاق عمل المؤسسات البرلمانية، والشباب والسياسة البيئية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.

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    الكلمات الدلالية:
    العالم العربي, العالم, مصر
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