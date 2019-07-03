تسجيل
15:36 03 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    معمر القذافي

    صحيفة: حلم القذافي الذي قتل بسببه يتحقق

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اتفق رؤساء دول شرق أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة "إيكو" في المعاملات التجارية اعتبارا من عام 2020.

    وذكرت صحيفة "برافدا" الروسية أن هذا كان حلم معمر القذافي، الذي قتل بسببه، وتساءلت ما إذا كانت فرنسا ستسمح بتحقيقه.

    الدول الأفريقية تريد إدخال عملة موحدة

    في نهاية الأسبوع الماضي، قامت دول أعضاء مجموعة شرق أفريقيا (دول بنين، بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو) بالمصادقة على اعتماد عملة موحدة تسمى "إيكو" اعتبار من مطلع عام 2020، وفقا لجريدة "لوموند" الفرنسية.

    عملات
    © REUTERS / Jason Lee
    "إيكو" عملة دول شرق أفريقيا ابتداء من 2020

    تدرس هذه البلدان، التي يعيش فيها حوالي 385 مليون شخص، هذه الخطة منذ عام 1983 وأجلت تنفيذها أربع مرات. وأكدت يوم السبت في القمة التي عقدت في أبوجا بنيجيريا أن العملة الموحدة يجب أن تصبح حقيقة واقعة في العام المقبل. للقيام بذلك، سيتعين على ثمانية بلدان التخلي عن عملة الفرنك في المستعمرات الفرنسية السابقة، المرتبطة باليورو، وسبعة دول أخرى — عن عملتها الوطنية. في بيانها الختامي، أكدت القمة "النهج التدريجي (لاعتماد) العملة الموحدة، بدءً من البلدان التي اقتصادها متوازن.

    ومن أهم الأمور لتنفيذ الخطة إنشاء احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الواردات، أو عجز في الميزانية أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو التضخم أقل من 10 %. تفي خمسة من هذه الدول بالفعل بالمعايير، من بينها نيجيريا وكوت ديفوار وغامبيا، لكن البيان ينص على أن 12 من 15 "لديها تحسينات من حيث تلبية معايير انخفاض التضخم وتمويل العجز في الميزانية من قبل البنك المركزي".

    كيف توفر فرنسا الاستعمار الجديد:

    العملة الموحدة الجديدة، تراها البلدان الأفريقية طريقة لتحرير نفسها من الاعتماد المالي على عاصمتها السابقة، فرنسا. يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1960 المبرمة مع كل بلد من البلدان مع فرنسا، يتم التحكم في الفرنك من قبل البنك المركزي الفرنسي، حيث تتم طباعته. يتعين على "الشركاء" في الدول الإفريقية الاحتفاظ بنسبة 50% من احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية. أي أن فرنسا تحتفظ بودائع بمليارات اليورو الأفريقي متنكرة في شكل الفرنك، مع معدل فائدة قدره 0.72%، مما يعطيها أرباح مالية كبيرة تستخدم لتمويل التعليم أو الصحة أو السلامة، لتمويل العمليات العسكرية الفرنسية في أفريقيا ومدفوعات الديون.

    وفي الوقت نفسه، يتعين على البلدان الأفريقية الاقتراض بمعدل 3 إلى 7 في المائة سنويًا من البنك المركزي لغرب إفريقيا والبنك المركزي لأفريقيا الوسطى لتنفيذ مشاريعها وحتى دفع الأجور للموظفين الحكوميين والمتقاعدين. وهي محكومة عليها استخدام الموارد المالية النادرة والمساعدة، والتي يعتمد حجمها على أهواء فرنسا، لا يمكن للبلدان الأفريقية التصنيع. "هذه الطرق قوية جدا لدرجة أن أي قائد محتمل يريد قيادة المستعمرة الفرنسية السابقة يجب أن يتذكر أنه مضطر لخدمة فرنسا ومصالحها، أي تزويدها بالموارد المعدنية".

    معمر القذافي
    © Sputnik .
    تفاصيل تنشر للمرة الأولى عن لحظة مقتل معمر القذافي

    لقد تحدثت باتي بيبي، الصحفية الكاميرونية، عن هذا في مقابلة مع البوابة التشيكية Info.cz. وهي تتذكر، في جوهرها، هذه المعاهدات تهدف إلى "إنشاء والحفاظ على دكتاتورية تخدم مصالح فرنسا". وقالت الصحفية: "كل بلد يحاول وضع حد لهذه الممارسة غير الأخلاقية يواجه مشاكل التمرد والاحتجاجات". في الواقع، تجري حروب أهلية في كوت ديفوار ومالي، نيجيريا، تشيد، يعانون في الحرب ضد الإرهابيين من بوكو حرام.

    وتعتقد باتي بيبي اليوم أن فرنسا ليست مهتمة بالاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا، "يأتي المال في شكل ما يسمى بالمساعدات الإنسانية أو مساعدات التنمية".

    من وجهة نظرها، يمكن مساعدة إفريقيا ، "إذا خفضت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الأقل الإعانات الضخمة التي تقدمها لمزارعيها." "وهكذا، يمكن للمزارعين الأفريقيين الوصول إلى الأسواق العالمية والعيش على إنتاجهم، الأمر الذي سيكون أكثر كفاءة من تقديم المساعدة الإنمائية، التي في الحقيقة، يتم سرقتها وتشكل ديون".

    هل ستسمح فرنسا بمغادرة مستعمراتها في شكل الفرنك:

    خلال زيارته إلى بوركينا فاسو في عام 2017 ، أشار إيمانويل ماكرون إلى أن "الاستقرار يعطى لمن لديهم الفرنك". في العام الماضي ، أكد الفيسبوك أن جنرال فرنسي سابق، مجهول صرح لبوابة أفريكا24.إينفو، أن الفرانك هي مسألة أمن الدولة، وأي دولة تجرؤ على وضع حد لهذا في خطر المعاناة. ومن العواقب الوخيمة التي تنتظهرها لا يستبعد رد الفعل العسكري والنووي". ثم تم الاعتراف بالتصريح على أنه كاذب.

    وكان لدى الرئيس الليبي معمر القذافي، البالغ من العمر 42 عامًا، خطة طموحة لإنشاء عملة أفريقية تعادل اليورو، وبنك إفريقي موحد. ويوجد تقارير تقول إن باريس المهددة بفقدان الثروة قضت على القذافي — وعلى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، الذي دعم مشروع الرئيس الليبي، أخلاقيا.

    انظر أيضا:

    بيان من محامي أسرة القذافي بشأن هانيبال
    الزبيدي يكشف تفاصيل مهمة بشأن محاكمة مدير المخابرات الليبية في عهد القذافي
    بالفيديو... حميد الشاعري يتحدث للمرة الأولى عن قصة هروبه من القذافي في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    القذافي, معمر القذافي, فرنسا, أفريقيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    التعاون الصيني التركي
    التعاون المتبادل بين تركيا والصين
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك