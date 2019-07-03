القوات العراقية تقتل 7 إرهابيين في نينوى

نفذت القوات العراقية، اليوم الأربعاء 3 تموز/يوليو، عمليات استباقية في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة نينوى، شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن قيادة عمليات نينوى، تواصل عملياتها الاستباقية، حيث تمكنت قوة منها من تدمير سيارة لعناصر "داعش" محملة بالعتاد وبداخلها إرهابيين اثنين.

وأضافت الخلية، كما دمرت القوة نفقا وقتلت 5 إرهابيين كانوا بداخله "غربي منطقة الصخيريات، الواقعة في الجزيرة الرابطة بين محافظتي نينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.