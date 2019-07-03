الرئيس الجزائري المؤقت يدعو القوى الفاعلة للانخراط في حوار حول الانتخابات الرئاسية

شدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح على أن الدولة مصممة على المضي قدما في تطهير أجهزتها ومكافحة الفساد، داعيا جميع القوى الفاعلة للانخراط في عملية الحوار الذي سوف تطلقه الحكومة لمناقشة ما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية.

الجزائر — سبوتنيك. وقال ابن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال، مساء اليوم الأربعاء: "عمليات تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد وتبديد الأموال العامة… الدولة مصممة على تنفيذ مسار تطهير أجهزتها بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية".

وأضاف ابن صالح: "من الضروري بذل كافة الجهود لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية لاسيما الحق في التعبير والتظاهر في ظل احترام القانون".

وشدد ابن صالح: "يجب في هذه المرحلة الحاسمة بناء التوافقات الضرورية المساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي الشروط الموضوعية بحياد وشفافية"، متابعا: "الرئيس المنتخب هو الوحيد الذي سيتمتع بالشرعية والصلاحيات لتلبية مطالب التغيير الشعبية".

يتبع…