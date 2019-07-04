قتيلان بانفجار وسط العاصمة الأردنية عمان

لقي شخصان مصرعهما في انفجار نتج عن تسرب للغاز وسط العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس.

وارتفع عدد الإصابات الناتجة عن التسريب إلى 3 إصابات، وأعيد فتح طرق السير بالكامل وسط البلد بعد ساعات من الانفجار.

فتح السير بالكامل في وسط البلد عقب انفجار بداخل احد المطاعم https://t.co/DG9IaMfivo pic.twitter.com/TvhaX2dKP3 — اخبار الاردن (@Jordannews5) July 4, 2019

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمكان الانفجار الذي يبدو أنه مطعم.

#انفجار_الاردن#عمان

في مطعم يعني يمكن إسطوانة غاز والله يرحم المتوفين ويشافي المصابين ويستر على جميع المسلمين. pic.twitter.com/NQC62vbsYz — ‏BADER —58💙 (@b_05644) July 4, 2019

وقالت إدارة فرق الإطفاء والإسعاف بمديرية دفاع مدني شرق عمان، إنها تعاملت صباح اليوم مع تسرب للغاز أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقدمت فرق الإسعاف اللازم للمصابين وإخلاء الوفاتين من المكان إلى مستشفى البشير الحكومي.