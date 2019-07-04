الأمم المتحدة: حراس ليبيون أطلقوا النار على لاجئين حاولوا الهرب من الغارة

قال تقرير أممي إن الغارة التي استهدفت مخيم تاجوراء للاجئين بطرابلس تبعها إطلاق نار من قبل الحرس على من حاول الفرار منهم.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بليبيا إلى 53 شخصا.

وقال المكتب في بيان، اليوم الخميس: "مقتل 53 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال، و 13 جريحا في غارة جوية على مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين".

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تلقت معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي.

وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.

وقال التقرير: "وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول.